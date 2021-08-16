Небензя: Россия призывает все афганские стороны воздерживаться от насилия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что Москва призывает все стороны, вовлечённые в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия.

«Призываем все вовлечённые афганские стороны воздерживаться от вооружённых действий и содействовать урегулированию мирным путём», — заявил он.

Ранее Небензя заявил, что страны Центральной Азии встревожены тем, что боевики могут проникнуть в регион из Афганистана под видом беженцев.

16 августа в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, где к власти пришли представители радикального движения «Талибан»*. RT вёл прямую трансляцию.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.