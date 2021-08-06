Небензя напомнил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

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Страны Центральной Азии встревожены тем, что боевики могут проникнуть в регион из Афганистана под видом беженцев. Об этом заявил постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя.
Небензя напомнил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию
  • Reuters

«Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона», — сказал дипломат.

По данному вопросу Россия находится в регулярном контакте со всеми пятью странами, добавил он.

6 августа активная фаза российско-узбекистанского тактического учения «Юг-2021», проводимого в районе границы с Афганистаном, завершилась. 

В учении было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран.

Накануне военнослужащие спецназа России и Узбекистана провели операцию по освобождению захваченного города.

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