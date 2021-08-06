Небензя напомнил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

Страны Центральной Азии встревожены тем, что боевики могут проникнуть в регион из Афганистана под видом беженцев. Об этом заявил постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя.

Reuters

«Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона», — сказал дипломат. По данному вопросу Россия находится в регулярном контакте со всеми пятью странами, добавил он. 6 августа активная фаза российско-узбекистанского тактического учения «Юг-2021», проводимого в районе границы с Афганистаном, завершилась. В учении было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран. Накануне военнослужащие спецназа России и Узбекистана провели операцию по освобождению захваченного города.