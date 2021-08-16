Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино

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Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила происходящее в Афганистане с эффектом домино.
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
  • Reuters

«После вывода войск возник эффект домино», — цитирует Меркель Bild.

Она также прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула. По её словам, безопасность возможна только с войсками США.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у российской стороны есть запасной план по ситуации в Афганистане, но она «не спешит бросаться из стороны в сторону» и работает по плану А.

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