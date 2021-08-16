В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября.

«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемической обстановки в этой стране», — приводит ТАСС сообщение.

В июле сообщалось, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.