Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября
  • РИА Новости

«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемической обстановки в этой стране», — приводит ТАСС сообщение.

В июле сообщалось, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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