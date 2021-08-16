В СФ заявили о сложностях Германии в случае отказа от «Северного потока — 2»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление немецкого политика о том, что если новоизбранное правительство ФРГ решит отказаться от проекта «Северного потока — 2», это обернётся гибелью Германии как развитой промышленной державы.

«Германия будет испытывать очень большие сложности в достижении успехов в зелёной энергетике, к которой они стремятся, если они откажутся от газа. Да и, в принципе, в любой ситуации Германия будет испытывать сложности с обеспечением энергоресурсов», — уверен сенатор.

Он уточнил, что Германия может воспользоваться газом других стран, но цена у них будет значительно выше.

«И, конечно же, однозначная выгода Германии в введении в эксплуатацию «Северного потока — 2». Они в этом заинтересованы непосредственно», — заключил Цеков.

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен заявил, что если новоизбранное правительство ФРГ решит отказаться от проекта «Северного потока — 2», то это обернётся гибелью Германии как развитой промышленной державы.

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