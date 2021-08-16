Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию в Афганистане, назвал её реваншем истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом.

«Это не оценка, а констатация объективного феномена... Тем не менее драматичное, если не катастрофичное для США и для «либерального миропорядка» развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалёкими... были авторы и адепты западной концепции «конца истории», провозгласившей неизбежную победу либерального капитализма», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению российского сенатора, сейчас США вынуждены отступить с «доктриной по экспорту демократии», которая на протяжении 30 лет была основой их политики.

Пушков утверждает, что американские элиты, вероятнее всего, будут представлять развитие событий в Афганистане в качестве недоразумения и исключения в истории.

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Мохаммад Наим ранее заявил о завершении военных действий на территории Афганистана.

В скором времени талибы намерены объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.