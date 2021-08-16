Власти Мексики отправили самолёты с гумпомощью на Гаити

Мексика отправила самолёты с гуманитарной помощью в виде медикаментов и товарами первой необходимости на Гаити.

Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Первая партия медикаментов, оборудования и предметов первой необходимости отправляется на Гаити в качестве поддержки со стороны Мексики согласно указаниям президента Лопеса Обрадора», — написал он.

Замгенерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи организации Мартин Гриффитс ранее сообщил, что ООН выделит $8 млн для поддержки пострадавшего от мощного землетрясения Гаити.

По последним данным, число жертв в результате мощного землетрясения магнитудой 7,2 в стране возросло до 1297 человек.