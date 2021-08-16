Вице-президент Афганистана заявил, что останется в стране с народом

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех подтвердил, что остался на территории государства вместе с народом.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность — в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре», — написал он.

Ранее афганский политик заявил, что никогда не преклонится перед боевиками радикального движения «Талибан»*.

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу, 15 августа, заявил о намерении покинуть страну. Они с супругой прибыли 16 августа в Таджикистан.

По словам Гани, он принял решение покинуть Афганистан с целью недопущения кровопролития в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

