Словакия ведёт переговоры с НАТО об эвакуации граждан из Афганистана

Власти Словакии ведут переговоры со странами-членами НАТО о том, как принять участие в проходящей в Кабуле экстренной эвакуации граждан, которым угрожает радикальное движение «Талибан»*, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ТАСР.

«Мы ведём интенсивные переговоры с партнёрами (НАТО. — RT) о том, каким образом Словакия подключится к кризисной эвакуации граждан, в отношении которых возникла угроза из-за кровавой политики движения «Талибан», — заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства.

Он назвал поступающую информацию о переходе афганской столицы в руки талибов очень плохой новостью для всего ближневосточного региона. По словам министра, Словакия не сможет признать политический режим, который пришёл к власти через насилие.

Известно, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Ранее сообщалось, что в окрестностях аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников посольств разных стран, слышна стрельба.

Члены радикального движения «Талибан»* в ходе выступления по национальному телевидению призвали граждан Афганистана сохранять спокойствие.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.