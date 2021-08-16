Словакия ведёт переговоры с НАТО об эвакуации граждан из Афганистана
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ТАСР.
«Мы ведём интенсивные переговоры с партнёрами (НАТО. — RT) о том, каким образом Словакия подключится к кризисной эвакуации граждан, в отношении которых возникла угроза из-за кровавой политики движения «Талибан», — заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства.
Он назвал поступающую информацию о переходе афганской столицы в руки талибов очень плохой новостью для всего ближневосточного региона. По словам министра, Словакия не сможет признать политический режим, который пришёл к власти через насилие.
Известно, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Ранее сообщалось, что в окрестностях аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников посольств разных стран, слышна стрельба.
Члены радикального движения «Талибан»* в ходе выступления по национальному телевидению призвали граждан Афганистана сохранять спокойствие.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.