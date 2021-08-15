Политолог Почта назвал события в Афганистане результатом американской политики

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT назвал ситуацию в Афганистане результатом американской политики, формальной целью которой была демократизация.

«Последние годы появилась любопытная тенденция, которая связана с тем, что ряд террористических организаций, против которых были и международные коалиции, они начинают приходить к власти в этих странах», — отметил он.

По его словам, всё это результат «американской политики создания большого Ближнего Востока».

«Формально целью была демократизация. А на самом деле было создание зависимых государств, подчиняющихся интересам глобальной империи, во главе которой стоят США. Это была имитация создания демократического государства, парламента, президента и так далее... На самом деле это сложный конгломерат племён, территорий, оседлых, кочевников, торговцев. Границы никогда там реально не фиксировались. Ну и мы видим в итоге: как только американцы уходят, те группировки, которые обладают реальной властью, приходят к власти», — рассказал Почта.

Ранее в Кабуле подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.