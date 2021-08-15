Khaama: экс-глава МВД Афганистана Ахмад Джалали возглавит переходное правительство страны

Бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Кабуле продолжаются переговоры талибов и властей Афганистана о передаче власти «Талибану»*.

15 августа глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия, а в республике будет сформировано временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.