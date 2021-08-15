Khaama: экс-глава МВД Афганистана Ахмад Джалали возглавит переходное правительство страны
- Reuters
По данным агентства, в Кабуле продолжаются переговоры талибов и властей Афганистана о передаче власти «Талибану»*.
15 августа глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».
По данным источника Al Arabiya, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия, а в республике будет сформировано временное правительство.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.