Khaama: экс-глава МВД Афганистана Ахмад Джалали возглавит переходное правительство страны

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Бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники.
Khaama: экс-глава МВД Афганистана Ахмад Джалали возглавит переходное правительство страны
  • Reuters

По данным агентства, в Кабуле продолжаются переговоры талибов и властей Афганистана о передаче власти «Талибану»*.

15 августа глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия, а в республике будет сформировано временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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