Узбекистан ведёт переговоры о беженцах с афганскими властями и талибами

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Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах с правительством Афганистана и представителями радикального движения «Талибан»*.

«В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения «Талибан», — сказал пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Непосредственно переговоры ведут дипломаты посольства в Кабуле и генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме.

Как ранее сообщили в МИД Узбекистана, 14 августа группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла узбекскую границу и обратилась за помощью для раненых.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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