Байден назначил ответственного за координацию усилий по Гаити

Президент США Джо Байден распорядился принять меры со стороны Вашингтона в связи с землетрясением, которое произошло на Гаити — глава государства назначил координатором по этому вопросу главу Агентства по международному развитию США Саманту Пауэр.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких или стал свидетелем разрушения их домов... Я санкционировал немедленный ответ США и назначил администратора USAID Саманту Пауэр старшим должностным лицом США для координации соответствующих усилий», — говорится в заявлении президента Соединённых Штатов.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне готовы приложить усилия для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим при землетрясении.

Сейсмологи 14 августа зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити.

Власти страны ввели режим чрезвычайного положения в связи со случившимся.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 227 человек.