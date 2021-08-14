Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227

Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

«Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что «зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг». «Первые операции, проведённые спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Ариэль Анри заявил, что власти Гаити вводят режим чрезвычайного положения в стране после землетрясения, которое произошло утром 14 августа. Также сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити.