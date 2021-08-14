Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227

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Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

«Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг».

«Первые операции, проведённые спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Ариэль Анри заявил, что власти Гаити вводят режим чрезвычайного положения в стране после землетрясения, которое произошло утром 14 августа. 

Также сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити. 

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