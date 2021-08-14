Мария Захарова высказалась о ситуации с визой британской журналистке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации с российской визой британской журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Она подчеркнула, что «российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная, ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет».

«Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик», — заявила Захарова.

Ранее в британском посольстве в Москве заявили, что Великобритания призывает Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд.