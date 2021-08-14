Мария Захарова высказалась о ситуации с визой британской журналистке

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации с российской визой британской журналистке BBC Саре Рейнсфорд.
Мария Захарова высказалась о ситуации с визой британской журналистке
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что «российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная, ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет».  

«Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик», — заявила Захарова.

Ранее в британском посольстве в Москве заявили, что Великобритания призывает Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить