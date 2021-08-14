Эксперт прокомментировала высказывания украинских дипломатов о визите Меркель в Москву и Киев

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала высказывания украинских дипломатов о возможных темах переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эксперт прокомментировала высказывания украинских дипломатов о визите Меркель в Москву и Киев
  • Reuters

По словам Ерёминой, подобные заявления ориентированы на внутреннего потребителя.

«Те заявления, которые высказывают представители Украины в отношении позиции НАТО, приёма в НАТО или в ЕС, в отношении позиции Брюсселя, позиции по «Северному потоку — 2», они ни разу не оправдались», — рассказала она.

По словам эксперта, установки украинских властей основываются не на прагматических интересах, целях и возможностях компромисса, а, по большей части, на «политике, смежной с позицией шантажа».

Говоря о том, что ожидают украинские власти от смены канцлера ФРГ, специалист отметила, что для Киева «в приоритете ориентация на вступление в Европейский союз».

Она уточнила, что ЕС гораздо выгоднее, чтобы Украина не стала частью объединения, а «продолжала чувствовать себя страдающей стороной», чтобы «не изменилась региональная конфигурация», но при этом европейские политики будут продолжать говорить о поддержке в адрес Украины.

Ранее украинский дипломат Александр Чалый выразил мнение, что Меркель на переговорах в Москве с Путиным планирует обсудить «два ключевых вопроса»: «Северный поток — 2» и будущее Нормандского формата».

Также о предстоящих переговорах высказался экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его мнению, на переговорах с украинским президентом она «будет предлагать сценарии, предварительно согласованные с президентом России».

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