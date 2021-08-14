В Киеве высказались о возможных темах переговоров Меркель с Путиным и Зеленским

Украинский дипломат Александр Чалый выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить «два ключевых вопроса»: «Северный поток — 2» и будущее нормандского формата.

Об этом он высказался в эфире телеканала «Украина 24».

«И она летит в Москву для того, чтобы понять возможность грани компромисса, на который может пойти Путин в отношении «Северного потока — 2», чтобы выполнить обязательства, о которых договорились с США, — на сколько лет они нам дадут транзит, на каких условиях. Во-вторых, вопросы безопасности, потому что стоит вопрос, что в случае, если Россия будет использовать «Северный поток — 2» как политическое оружие, если будет дальнейшая агрессия, то Германия прекратит функционирование газопровода», — сказал Чалый.

Также о предстоящих переговорах высказался экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его мнению, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским Меркель «будет предлагать сценарии, предварительно согласованные с президентом России».

«Она приедет к Зеленскому и скажет: «Владимир, нужно идти вперёд, вот видишь, меня скоро не будет, выборы в Германии, кто будет канцлером — непонятно. Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за Украину?» И я недалёк от истины, я знаю, как Меркель разговаривает. И нужно что-то выбирать, так как потом поедешь к Байдену, и если договоришься, то закрепишь свои результаты, если нет — то о чём говорить?» — отметил бывший министр.

Ранее в Кремле подтвердили, что Меркель и Путин проведут переговоры в Москве 20 августа.

22 августа канцлер приедет на Украину.