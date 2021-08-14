Сотрудники посольства России направились к месту крушения самолёта Бе-200 в Турции

Посольство России в Турции выясняет обстоятельства крушения самолёта российского Минобороны Бе-200. К месту катастрофы направлены сотрудники консульского отдела.

«Выясняем обстоятельства крушения, к месту катастрофы командируются сотрудники консульского отдела посольства», — сообщили ТАСС в ведомстве.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На его борту было восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики — они указывали экипажу на очаги пожаров при тушении.

На место крушения направили комиссию Минобороны для выяснения причин трагедии.