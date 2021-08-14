Число погибших при наводнении в Турции увеличилось до 44
Число жертв наводнения на севере Турции достигло 44. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
- Reuters
Уточняется, что стихия унесла жизни людей в районах Кастамону, Синоп и Бартын.
Ранее сообщалось о 27 жертвах непогоды в Турции.
12 августа на прибрежные провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун в Турции обрушилось наводнение.
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