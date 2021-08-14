МИД России поприветствовал начало диалога политических сил в Венесуэле
- © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
- globallookpress.com
«В Москве приветствуют начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Унитарной платформой Венесуэлы, — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В Москве полагают, что стороны смогут решить стоящие перед Венесуэлой проблемы «без деструктивного вмешательства извне».
«Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников», — добавили в МИД.
В мае лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо, при содействии ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы.