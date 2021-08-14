МИД России поприветствовал начало диалога политических сил в Венесуэле

Россия приветствует начало переговорного процесса между правительством Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы и готова оказать необходимую поддержку этому процессу. Об этом сообщили в российском МИД.

«В Москве приветствуют начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Унитарной платформой Венесуэлы, — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В Москве полагают, что стороны смогут решить стоящие перед Венесуэлой проблемы «без деструктивного вмешательства извне».

«Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников», — добавили в МИД.

В мае лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо, при содействии ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы.