Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства телеканалу TeleSur.
«Я надеюсь в начале августа иметь возможность установить в Мексике с помощью правительства Норвегии стол диалога, переговоров, мира и примирения со всей оппозицией. В нём могут принять участие правительства других стран мира, включая Соединённые Штаты», — сказал Мадуро.
В мае лидер Венесуэлы заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо при содействии ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы.