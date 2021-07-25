Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что допускает возможность участия представителей США в переговорах с оппозицией, которые могут пройти в августе в Мексике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства телеканалу TeleSur.

«Я надеюсь в начале августа иметь возможность установить в Мексике с помощью правительства Норвегии стол диалога, переговоров, мира и примирения со всей оппозицией. В нём могут принять участие правительства других стран мира, включая Соединённые Штаты», — сказал Мадуро.

В мае лидер Венесуэлы заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо при содействии ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы.