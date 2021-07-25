Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что допускает возможность участия представителей США в переговорах с оппозицией, которые могут пройти в августе в Мексике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства телеканалу TeleSur.

«Я надеюсь в начале августа иметь возможность установить в Мексике с помощью правительства Норвегии стол диалога, переговоров, мира и примирения со всей оппозицией. В нём могут принять участие правительства других стран мира, включая Соединённые Штаты», — сказал Мадуро.

В мае лидер Венесуэлы заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо при содействии ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить