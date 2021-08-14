Бальбек объяснил слова экс-главы центра контрразведки США об «угрозах» со стороны России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Москва представляет «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства.

Бальбек предположил, что Эванина «заскучал в отставке и решил показать свою нужность», для чего и сделал подобное заявление.

«Обвинить Россию для американского чиновника считается признаком политической зрелости — мол, готов человек занимать важные посты, а раз готов, значит, нужно финансирование и полномочия. На борьбу с «российской угрозой» денег не жалеют», — пояснил депутат.

По словам парламентария, подобная тема является «настоящим Клондайком для любителей освоения денежных потоков».

Ранее Эванина выступил в комитете сената по разведке с докладом о «вызовах» со стороны Китая, а также России.

По его словам, Москва представляет «повышенную угрозу» в сфере разведки и киберпространства.

Подробнее — в материале RT.