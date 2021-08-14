Антонов: Россия отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США

Россия категорически отвергает все измышления о попытках влияния на ситуацию внутри США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах», — приводятся слова Антонова на странице российского диппредставительства в Facebook.

Он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Посол добавил, что возникает ощущение того, что некоторые политики хотят таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Москве и Пекину, что Соединённые Штаты являются чрезвычайно сильным государством.