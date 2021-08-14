В США обвинили российские СМИ в дезинформации по коронавирусу

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Министерство внутренней безопасности США обвинило связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ в подогревании интереса к теориям заговора о происхождении коронавируса.
В США обвинили российские СМИ в дезинформации по коронавирусу
  • Reuters
  • © Mai Nguyen

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», — говорится в сообщении ведомства.

Также в докладе говорится о случаях призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения.

17 июля президент США Джо Байден во время своего выступления в пятницу, 16 июля, заявил о недовольстве соцсетями. По словам американского лидера, такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформации о вакцинах против COVID-19 распространяться в сети.

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