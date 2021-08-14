Блинкен и глава МИД Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в Афганистане.

«Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Блинкен отметил, что стороны должны поддерживать дипломатические отношения в области безопасности с афганским правительством.

Также министры обсудили пандемию коронавируса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане.