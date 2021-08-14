Блинкен и глава МИД Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане
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«Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Блинкен отметил, что стороны должны поддерживать дипломатические отношения в области безопасности с афганским правительством.
Также министры обсудили пандемию коронавируса.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане.