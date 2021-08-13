Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил страны — процессы, которые одобрены в Совете безопасности ООН, которые сейчас затормозились, потому что, к сожалению, правительственная делегация уже полтора-два года не очень заинтересована в том, чтобы такие переговоры возобновились», — заявил Лавров.

Он отметил, что «на этом фоне, опять же к сожалению, талибы (представители движения «Талибан»*) решили попытаться урегулировать ситуацию военным путём».

«Они завоевывают все больше и больше городов, уездов. Это все плохо, неправильно», — добавил министр.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.