Столтенберг заявил о намерении НАТО сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле
- Reuters
По его словам, НАТО продолжает оценивать развитие ситуации на местах и находится в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом.
«Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле», — приводится его заявление на сайте альянса.
Ранее Норвегия и Дания заявили о намерении эвакуировать сотрудников своих посольств из Кабула.