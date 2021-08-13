Столтенберг заявил о намерении НАТО сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле.

По его словам, НАТО продолжает оценивать развитие ситуации на местах и находится в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом.

«Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле», — приводится его заявление на сайте альянса.

Ранее Норвегия и Дания заявили о намерении эвакуировать сотрудников своих посольств из Кабула.