Столтенберг заявил о намерении НАТО сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле.
Столтенберг заявил о намерении НАТО сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле
  • Reuters

По его словам, НАТО продолжает оценивать развитие ситуации на местах и находится в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом.

«Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле», — приводится его заявление на сайте альянса.

Ранее Норвегия и Дания заявили о намерении эвакуировать сотрудников своих посольств из Кабула.

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