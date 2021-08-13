В Болгарии заявили о нарастающем потоке нелегальных мигрантов на границе страны

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Президент Болгарии Румен Радев заявил о нарастающем количестве нелегальных мигрантов на границе страны.
В Болгарии заявили о нарастающем потоке нелегальных мигрантов на границе страны
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«Миграционный натиск нарастает. Это объясняется тем, что талибы* возвращают себе контроль над Афганистаном, и это ведёт к нарастанию миграционного кризиса в Европе. Болгария расположена близ сухопутной границы ЕС и находится на пути этого потока, в связи с чем риск и для нас увеличивается. Именно поэтому я лично решил оценить ситуацию на границе», — цитирует его ТАСС.

Радев отметил, что пограничная полиция профессионально выполняет свои обязанности, но пограничникам требуется дополнительная помощь для обеспечения их эффективной работы.

«Ждём также помощи со стороны ЕС по разработке оперативного плана мероприятий», — добавил президент.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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