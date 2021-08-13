Лавров прокомментировал идею созыва СБ ООН по Афганистану
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По его мнению, собрание будет полезно только в том случае, если поможет начать деловые переговоры по ситуации в Афганистане.
«Сейчас афганские представители просят срочно созвать СБ ООН. Это будет полезно в том случае, если он соберётся не чтобы просто обговорить... а если соберётся с подготовленным результатом, который поможет начать деловые переговоры, а не пытаться маневрировать», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране.