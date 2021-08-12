Террористы совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
- Reuters
«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано десять обстрелов, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.
Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.