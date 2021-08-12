В Сан-Марино назвали число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам

Официальный представитель Института по социальной безопасности Республики Сан-Марино Франко Кавалли назвал число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам.

«На сегодняшний день в Сан-Марино иностранным туристам было сделано 1816 прививок «Спутником V», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «вакцинация проводится каждый день, кроме субботы и праздничных дней».

Ранее Кавалли рассказал, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников исследования, которое проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.