В Сан-Марино назвали число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам

Короткая ссылка
Официальный представитель Института по социальной безопасности Республики Сан-Марино Франко Кавалли назвал число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам.
В Сан-Марино назвали число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам
  • © РФПИ

«На сегодняшний день в Сан-Марино иностранным туристам было сделано 1816 прививок «Спутником V», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «вакцинация проводится каждый день, кроме субботы и праздничных дней». 

Ранее Кавалли рассказал, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников исследования, которое проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить