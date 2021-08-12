Талибы сообщили о захвате полицейского штаба в Герате
- Reuters
«Полицейское управление Герата захвачено», — отмечается в сообщении.
Ранее агентство Al Jazeera со ссылкой на местных жителей проинформировало, что в Кандагаре в настоящий момент идут ожесточённые бои между боевиками движения «Талибан» и правительственным войсками.
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация чрезвычайно обеспокоена ситуацией в Афганистане. Он отметил, что в результате боевых столкновений страдают мирные жители.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.