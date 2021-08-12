В МИД прокомментировали протест Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин прокомментировал протест Японии из-за визита премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Его заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Что касается беседы С.В. Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы», — сообщил Лахонин.

По его словам, «в частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России М.В. Мишустина в Сахалинскую область С.В. Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений».

«При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.