В Индии за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 41 195 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 32 077 706.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 490 человек, всего в Индии скончались 429 669 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета от коронавируса.