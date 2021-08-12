В Индии за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.
За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 490 человек, всего в Индии скончались 429 669 пациентов с подтверждённым COVID-19.
Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета от коронавируса.