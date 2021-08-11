Швейцария усилила санкции против Белоруссии

Швейцария расширила санкции против Белоруссии, в том числе в финансовой сфере, сообщает правительство страны.

«Усиливая санкции в отношении Белоруссии, Швейцария равняется на различные решения, принятые в июне Европейским союзом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было наложено эмбарго на поставку в Белоруссию оборудования, которое может быть использовано для слежения или перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

Также были ограничены выпуск и торговля финансовыми инструментами.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.