Швейцария усилила санкции против Белоруссии
- Reuters
«Усиливая санкции в отношении Белоруссии, Швейцария равняется на различные решения, принятые в июне Европейским союзом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было наложено эмбарго на поставку в Белоруссию оборудования, которое может быть использовано для слежения или перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.
Также были ограничены выпуск и торговля финансовыми инструментами.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.