Швейцария усилила санкции против Белоруссии

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Швейцария расширила санкции против Белоруссии, в том числе в финансовой сфере, сообщает правительство страны.
Швейцария усилила санкции против Белоруссии
  • Reuters

«Усиливая санкции в отношении Белоруссии, Швейцария равняется на различные решения, принятые в июне Европейским союзом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было наложено эмбарго на поставку в Белоруссию оборудования, которое может быть использовано для слежения или перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

Также были ограничены выпуск и торговля финансовыми инструментами.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.

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