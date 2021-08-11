В ВОЗ заявили о возможности одобрения «Спутника V» к середине сентября
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По её словам, по «Спутнику V» ВОЗ в настоящее время проводит юридические процедуры.
«Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX... По срокам мы пока не знаем, когда будет завершён процесс, но мы рассчитываем, что это произойдёт в середине сентября», — цитирует её ТАСС.
Ранее журнал Nature опубликовал статью об эффективности и безопасности российской вакцины «Спутник V».