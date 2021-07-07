Журнал Nature опубликовал статью об эффективности «Спутника V»

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Журнал Nature опубликовал статью об эффективности и безопасности российской вакцины «Спутник V».

В материале подчёркивается, что использование российской вакцины одобрено почти в 70 странах. Также «Спутник V« стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19.

В статье написано, что «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства, а после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза.

В начале июня сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавируса «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев.

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