Число погибших в результате пожаров в Алжире возросло до 65

Число погибших в результате пожаров в Алжире возросло до 65, из них 28 — солдаты, отправленные на тушение.

Reuters

Об этом сообщает AFP. Как пишет dohanews.co, облака дыма покрыли большую часть гористого региона Кабилия к востоку от Алжира. Ранее стало известно, что большая часть лесных пожаров в провинции Анталья локализована, за исключением района Ибради.