Число погибших в результате пожаров в Алжире возросло до 65
Число погибших в результате пожаров в Алжире возросло до 65, из них 28 — солдаты, отправленные на тушение.
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Как пишет dohanews.co, облака дыма покрыли большую часть гористого региона Кабилия к востоку от Алжира.
Ранее стало известно, что большая часть лесных пожаров в провинции Анталья локализована, за исключением района Ибради.
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