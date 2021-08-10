Байден не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

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Президент США Джо Байден сообщил, что не сожалеет о решении начать вывод американских войск из Афганистана.
Байден не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

«Они (военные Афганистана — RT.) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Белом доме.

Байден отметил, что американская сторона намерена продолжить выполнять собственные обязательства в Афганистане, обеспечивая поддержку с воздуха.

«Я не жалею о своём решении (о выводе войск. — RT)», — подытожил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство.

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