В Германии в октябре перестанут бесплатно тестировать на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию перестанут быть бесплатными в ФРГ с 11 октября.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Это коснётся тех, кто может сделать прививку, но не хочет. Исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, к примеру, по состоянию здоровья», — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что в городах Германии есть тысячи пунктов, где можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. Результат теста приходит на электронную почту в течение 15 минут. В стране разрешено посещать музеи, кинотеатры и рестораны людям с отрицательным тестом либо прошедшим вакцинацию или переболевшим COVID-19.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что в Германии более 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали первую прививку в рамках вакцинации от коронавируса.