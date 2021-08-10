В Германии в октябре перестанут бесплатно тестировать на коронавирус

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию перестанут быть бесплатными в ФРГ с 11 октября.
В Германии в октябре перестанут бесплатно тестировать на коронавирус
  • Reuters

Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Это коснётся тех, кто может сделать прививку, но не хочет. Исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, к примеру, по состоянию здоровья», — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что в городах Германии есть тысячи пунктов, где можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. Результат теста приходит на электронную почту в течение 15 минут. В стране разрешено посещать музеи, кинотеатры и рестораны людям с отрицательным тестом либо прошедшим вакцинацию или переболевшим COVID-19.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что в Германии более 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали первую прививку в рамках вакцинации от коронавируса.

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