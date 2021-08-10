В Литве прокомментировали отзыв китайского посла в Вильнюсе

В МИД Литвы выразили сожаление в связи с решением китайских властей отозвать своего посла в Вильнюсе.

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и ещё раз подчёркивает, что, уважая принцип одного Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как поступают большинство других государств Евросоюза и мира», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее в МИД КНР сообщили, что китайская сторона отозвала своего посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.

Китайские власти отметили, что правительство Литвы игнорировало неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия данного решения.