В Литве прокомментировали отзыв китайского посла в Вильнюсе

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В МИД Литвы выразили сожаление в связи с решением китайских властей отозвать своего посла в Вильнюсе.
В Литве прокомментировали отзыв китайского посла в Вильнюсе
  • Reuters

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и ещё раз подчёркивает, что, уважая принцип одного Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как поступают большинство других государств Евросоюза и мира», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее в МИД КНР сообщили, что китайская сторона отозвала своего посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.

Китайские власти отметили, что правительство Литвы игнорировало неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия данного решения.

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