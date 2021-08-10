В Госдуме прокомментировали данные института Сан-Марино по «Спутнику V»

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли о том, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников исследования.

«Эти исследования проводились и раньше, ведь в почти 70 странах наша вакцина уже используется. Длительный мониторинг за результатами применения этой вакцины клиническим методом свидетельствует о том, что она достаточно эффективна, а подобного рода подтверждения экспертов в области иммунобиологии убедительно свидетельствуют о том, что это на самом деле так, что отечественная вакцина «Спутник V» является эффективным средством защиты от коварного COVID-19», — отметил Николай Говорин.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя RT данные института Сан-Марино, отметил, что у вакцины «Спутник V» «хорошие перспективы».

«Общественное мнение в мире меняется в пользу этой вакцины. И она того стоит — действительно эффективный и безопасный препарат», — заключил вирусолог.

Ранее представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли рассказал, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников исследования, которое проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.