В Совбезе России рассказали о планах расширения взаимодействия с Израилем
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.
Отмечается, что стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия.
Также они подробно обсудили вопросы продолжения сотрудничества по линии совбезов и спецслужб и уделили особое внимание тематике противодействия международному терроризму.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов.
В июле Патрушев и советник эмира Катара по нацбезопасности Мухаммед аль-Миснад провели в Москве консультации.