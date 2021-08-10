В Совбезе России рассказали о планах расширения взаимодействия с Израилем

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу в Москве с новым главой Совета нацбезопасности Израиля Эялем Хулатой, заступающим на пост 15 августа, и его предшественником Меиром Бен-Шаббатом.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.

Отмечается, что стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия.

Также они подробно обсудили вопросы продолжения сотрудничества по линии совбезов и спецслужб и уделили особое внимание тематике противодействия международному терроризму.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов.

В июле Патрушев и советник эмира Катара по нацбезопасности Мухаммед аль-Миснад провели в Москве консультации.