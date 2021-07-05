Патрушев провёл консультации с советником эмира Катара
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
«Отдельное внимание уделено вопросам обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре, проблематике противодействия терроризму и борьбе с преступностью в информационном пространстве», — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани.