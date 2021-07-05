Патрушев провёл консультации с советником эмира Катара

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник эмира Катара по нацбезопасности Мухаммед аль-Миснад провели в Москве российско-катарские консультации.
Патрушев провёл консультации с советником эмира Катара
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Отдельное внимание уделено вопросам обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре, проблематике противодействия терроризму и борьбе с преступностью в информационном пространстве», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани. 

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