Патрушев провёл консультации с советником эмира Катара

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник эмира Катара по нацбезопасности Мухаммед аль-Миснад провели в Москве российско-катарские консультации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Отдельное внимание уделено вопросам обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре, проблематике противодействия терроризму и борьбе с преступностью в информационном пространстве», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани.