Путин провёл переговоры с эмиром Катара

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил эмира Катара за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами «выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие».

Также обсуждались подготовка и проведение в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

«Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», — добавили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре.