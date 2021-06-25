Путин провёл переговоры с эмиром Катара

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл переговоры с эмиром Катара
  • kremlin.ru

«Владимир Путин поблагодарил эмира Катара за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами «выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие».

Также обсуждались подготовка и проведение в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

«Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», — добавили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре.

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