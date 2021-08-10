Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии нападение на танкер Mercer Street

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обсудили атаку на танкер Mercer Street.
Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии нападение на танкер Mercer Street
  • Reuters

«Сегодня разговаривал с министром иностранных дел Саудовской Аравии о недавнем нападении Ирана (на танкер Mercer Street. — RT) в Аравийском море», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он отметил, что обсуждению также подверглись темы прекращения огня в Йемене, необходимость прогресса в сфере прав человека, а также сотрудничество в области безопасности между США и Саудовской Аравией.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инцидент с атакой на танкер Mercer Street в Аравийском море, заявив о причастности к ней Ирана.

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