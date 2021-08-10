Посольство России в США прокомментировало пребывание войск США в Сирии

Короткая ссылка
Посольство России в Соединённых Штатах указало на безосновательность пребывания американских войск в САР.
Посольство России в США прокомментировало пребывание войск США в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Capt. Robyn Haake/Planetpix

«ВС США находятся в Сирии незаконно», — сообщает в своём Twitter-аккаунте диппредставительство.

В посольстве также указали официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковнику Уэйну Маротто на то, что его трактовка присутствия американских войск в САР не соответствует резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Ранее Маротто заявлял, что у США якобы есть «чёткий мандат» на присутствие «в соответствии с международным правом — резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года».

«Ваша трактовка резолюции... нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», — порекомендовали полковнику в ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в котором также обсуждалась резолюция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить