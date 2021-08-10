Посольство России в США прокомментировало пребывание войск США в Сирии

Посольство России в Соединённых Штатах указало на безосновательность пребывания американских войск в САР.

«ВС США находятся в Сирии незаконно», — сообщает в своём Twitter-аккаунте диппредставительство.

В посольстве также указали официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковнику Уэйну Маротто на то, что его трактовка присутствия американских войск в САР не соответствует резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Ранее Маротто заявлял, что у США якобы есть «чёткий мандат» на присутствие «в соответствии с международным правом — резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года».

«Ваша трактовка резолюции... нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», — порекомендовали полковнику в ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в котором также обсуждалась резолюция.