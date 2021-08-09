ЕС поддержал санкции США, Канады и Британии против Белоруссии
- Reuters
- © Yves Herman
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.
Также стало известно, что британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии.