ЕС поддержал санкции США, Канады и Британии против Белоруссии

В Европейском союзе поддержали введение новых санкций в отношении Белоруссии со стороны США, Канады и Великобритании.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.

Также стало известно, что британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии.