Посольство Индии отметило стратегическое партнёрство с Россией

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Посольство Индии в России по случаю 50-летия подписания договора о мире и дружбе между двумя странами отметило, что российско-индийские отношения характеризует взаимное доверие и взаимовыгодное партнёрство.
Посольство Индии отметило стратегическое партнёрство с Россией
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«Отношения между Индией и Россией уходят корнями в историю, их характеризует взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество. Это стратегическое партнёрство успешно прошло проверку временем и неизменно получает поддержку народов обеих стран», — заявили в посольстве.

Отмечается, что утром 9 августа 1971 году в Дели был подписан Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Республикой Индия.

«В этом документе был закреплён многолетний опыт отношений между двумя странами, обозначались основополагающие принципы, которыми они руководствуются, главные области, направления и цели сотрудничества», — отметили в диппредставительстве.

В документе СССР и Индия заявили, что между ними «будут существовать прочный мир и дружба», а также постановили, что они будут «строить свои отношения на основе принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности другой стороны, невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды».

«Договор о мире и дружбе 1971 года стал переломным моментом в отношениях Индии и Советского Союза. Он был выражением общих целей двух наций, а также программы укрепления регионального и глобального мира и безопасности», — отметили в индийском посольстве.

Ранее сообщалось, что в обновлённой российской стратегии национальной безопасности развитие стратегического партнёрства с Китаем и Индией названо приоритетом России во внешней политике.

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