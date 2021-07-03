Сотрудничество с КНР и Индией вошло в список нацприоритетов России

Развитие стратегического партнёрства с Китаем и Индией является приоритетом России во внешней политике. Это следует из обновлённой российской Стратегии национальной безопасности.

«Развитие отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой, особо привилегированного стратегического партнёрства с Республикой Индией», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что взаимодействие Москвы с Пекином и Нью-Дели должно способствовать созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе надёжных механизмов обеспечения региональной стабильности и безопасности на внеблоковой основе.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.