Сотрудничество с КНР и Индией вошло в список нацприоритетов России
- Reuters
«Развитие отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой, особо привилегированного стратегического партнёрства с Республикой Индией», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что взаимодействие Москвы с Пекином и Нью-Дели должно способствовать созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе надёжных механизмов обеспечения региональной стабильности и безопасности на внеблоковой основе.
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.